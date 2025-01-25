Титул «Мисс Татарстан» в 2025 г. завоевала 17-летняя Иделия Бадертдинова из Набережных Челнов. Титул «Мисс Казань — 2025» достался Екатерине Гайнуллиной из Казани. Об этом сообщает «Татар-информ».

Госпожа Бадертдинова, рассказывая о себе во время конкурса, сообщила, что она с 12 лет занимается классической и народной хореографией.

«Моя любовь к сцене привела меня на конкурс „Мисс Набережные Челны“, где я в 2024 г. получила главный титул. Это открыло мне дорогу в модельный бизнес, и вот сегодня я в финале республиканского конкурса», — сказала Иделия Бадертдинова.

Артём Дергунов