В Тюменской области произошло 10 пожаров за сутки
В Тюменской области за минувшие сутки 24 января произошло 10 техногенных пожаров, сообщили в региональном МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В Тюмени на ул. Широтной сгорел частный жилой дом. Один человек погиб из-за неосторожного обращения с огнем. Аналогичный случай произошел в деревне Тоболтура Тобольского района, в результате пожара скончался один человек.
В ночь на 25 января в селе Красново Исетского района загорелся жилой дом на ул. Береговая. Площадь возгорания составила 10 кв.м., повреждены внутренняя отделка и имущество. Один человек получил травмы. Причина пожара устанавливается.