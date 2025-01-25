В Тюменской области произошло 10 пожаров за сутки

В Тюменской области за минувшие сутки 24 января произошло 10 техногенных пожаров, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Тюмени на ул. Широтной сгорел частный жилой дом. Один человек погиб из-за неосторожного обращения с огнем. Аналогичный случай произошел в деревне Тоболтура Тобольского района, в результате пожара скончался один человек.

В ночь на 25 января в селе Красново Исетского района загорелся жилой дом на ул. Береговая. Площадь возгорания составила 10 кв.м., повреждены внутренняя отделка и имущество. Один человек получил травмы. Причина пожара устанавливается.

Мария Шараева