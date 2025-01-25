«Ростсельмаш» заключил договор о подготовке кадров со ставропольским техникумом

Компания «Ростсельмаш» откроет профильный класс для теоретической подготовки студентов Георгиевского техникума механизации, автоматизации, расположенного в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Преподаватели и мастера техникума будут проходить переквалификацию и стажировку в «Академии Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону, а будущие выпускники — производственную практику на промышленных площадках компании.

Как отмечается в сообщении, за последние десять лет аграрии Ставрополья приобрели 2,3 тыс. единиц техники «Ростсельмаш», включая 1,9 тыс. комбайнов. Сейчас машины «Ростсельмаш» составляют 75% комбайнового парка Ставропольского края, поэтому специалисты, знакомые с производством этой техники, востребованы на сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах региона.

Кристина Федичкина