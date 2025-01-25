На Дону количество незаконных врезок в газопроводы сократилось на 30%
В 2024 году в Ростовской области зафиксировано 259 незаконных подключений к действующей газовой сети, сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Количество незаконных врезок сократилось на 30% по сравнению с показателем 2023 года. Больше всего нарушений зарегистрировано в Таганроге, Ростове-на-Дону и Красном Сулине.
Правоохранительными органами возбуждено шесть уголовных дел о краже газа (ч.3 ст. 158 УК РФ) и одно дело о самовольном подключении к газопроводу (ст. 215.3 УК РФ). Кроме того, в отношении нарушителей составлено 43 административных протокола.