На Дону количество незаконных врезок в газопроводы сократилось на 30%

В 2024 году в Ростовской области зафиксировано 259 незаконных подключений к действующей газовой сети, сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

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Количество незаконных врезок сократилось на 30% по сравнению с показателем 2023 года. Больше всего нарушений зарегистрировано в Таганроге, Ростове-на-Дону и Красном Сулине.

Правоохранительными органами возбуждено шесть уголовных дел о краже газа (ч.3 ст. 158 УК РФ) и одно дело о самовольном подключении к газопроводу (ст. 215.3 УК РФ). Кроме того, в отношении нарушителей составлено 43 административных протокола.

Кристина Федичкина