В Екатеринбурге потеплеет до +1° к концу следующей недели

В Екатеринбурге ожидается потепление к концу следующей недели. Как сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге», в четверг, 30 января, потеплеет до +1°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В Свердловской области ожидается постепенное ослабление ветра, облаков станет меньше. При этом по высотам в регион с юго-западного направления продолжится поступление более теплого воздуха», — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на 26 января в Екатеринбурге температура опустится до -18°, а днем будет около 0°. В понедельник, 27 января, ожидается потепление: ночью температура составит -13°, а днем поднимется до -5°.

Во вторник, 28 января, в ночь будет -7°, а днем температура повысится до -2°. В среду, 29 января, похолодает: ночью температура опустится до -8°, а днем потеплеет до -3°.

В четверг, 30 января, ночью будет около -6°, а днем температура поднимется до +1°. В пятницу, 31 января, ожидается дальнейшее потепление: в ночь температура составит -1°, а днем — 0°.

Мария Шараева