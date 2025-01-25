24 января на дорогах Казани произошло 5 ДТП, в которых пострадало пять человек

За минувшие сутки на дорогах Казани в пяти ДТП пострадало 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

На высокой скорости был совершен наезд на препятствие. На повышенной скорости автомобиль врезался в припаркованное транспортное средство. На местного жителя был совершен наезд при въезде во двор. При переходе дороги по пешеходному переходу автомобиль наехал на человека. В другом случае автомобиль скрылся с места происшествия после того как наехал на пешехода на регулируемом переходе.

Всего за сутки поступило 252 сообщения о ДТП, 42 из них — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано 7 нетрезвых водителей и двое — без водительских прав. В отделение полиции было доставлено 2 человека по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов