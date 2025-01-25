Сегодня в Татарстане ожидается до -14 градусов
В Татарстане в субботу, 25 января, ожидается до -14 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
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Утром в отдельных районах республики ожидается туман, ветер южный и юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9..-14 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит -9..-11 градусов. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. На дорогах также гололедица.