Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сегодня в Татарстане ожидается до -14 градусов

В Татарстане в субботу, 25 января, ожидается до -14 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Предыдущая фотография
Сегодня в Татарстане ожидается до -14 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается до -14 градусов

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Путин наградил 17 татарстанцев орденами и почетными званиями

Путин наградил 17 татарстанцев орденами и почетными званиями

Фото: пресс-служба президента РФ

Следующая фотография
1 / 2

Сегодня в Татарстане ожидается до -14 градусов

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Путин наградил 17 татарстанцев орденами и почетными званиями

Фото: пресс-служба президента РФ

Утром в отдельных районах республики ожидается туман, ветер южный и юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9..-14 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит -9..-11 градусов. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. На дорогах также гололедица.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...