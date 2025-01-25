В Челябинске полиция задержала 27 мигрантов на складе бытовой техники
Сотрудники УМВД России по Челябинску провели рейд по поиску нелегальных мигрантов на складе магазина бытовой техники. В результате были задержаны 27 работающих там иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
Рейд прошел на складе на улице Радонежской. Задержанных иностранцев доставили в полицию, сведения о них внесли в базы МВД. Их проверят на соблюдение миграционного законодательства.