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В Челябинске полиция задержала 27 мигрантов на складе бытовой техники

Сотрудники УМВД России по Челябинску провели рейд по поиску нелегальных мигрантов на складе магазина бытовой техники. В результате были задержаны 27 работающих там иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Рейд прошел на складе на улице Радонежской. Задержанных иностранцев доставили в полицию, сведения о них внесли в базы МВД. Их проверят на соблюдение миграционного законодательства.

Ольга Воробьева

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