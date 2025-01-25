«Клевета, выпущенная в пабликах, даже удаленная, работает как вирус»

В конце минувшего года правительство РФ утвердило концепцию государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Согласно документу одним их дальнейших шагов государства в этой сфере должна стать разработка методов выявления, раскрытия и расследования цифровых преступлений и сбора доказательств. Краснодарский юрист Виктория Ошуева, столкнувшаяся со сложностями фиксации фактов оскорбления чести, достоинства и деловой репутации, которые совершаются в Сети, предлагает создать государственную автоматизированную систему протоколирования интернет-контента.



Виктория Ошуева

Фото: предоставлено автором

«Практикующие юристы знают, насколько пострадавшим порой бывает сложно зафиксировать и доказать сам факт совершенного в отношении них противоправного деяния с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В частности, моей команде приходилось сталкиваться со случаями, когда злоумышленники публикуют в соцсетях порочащие одного из наших клиентов посты на выходных, когда невозможно зафиксировать этот факт у нотариусов, и потом их удаляют. К сожалению, в таких случаях фейк начинает работать как информационный вирус. Но тот, кто его запустил, уходит от наказания.

Сегодня формируется судебная практика признания в качестве доказательств не только нотариальных протоколов осмотров таких публикаций, но и протоколов осмотров скриншотов страниц, полученных с использованием автоматизированных систем, которые позволяют пострадавшему оперативно фиксировать факт размещения публикации до момента ее удаления для последующего представления доказательств в компетентные органы и суд.

Учитывая то, что фиксация таких публикаций через нотариальное удостоверение является дорогостоящей, не оперативной, а потому и часто невозможной, а имеющиеся автоматизированные системы носят коммерческий характер, что также гипотетически может вызывать у судов сомнения в допустимости использования их доказательств, необходимо разработать и внедрить государственную систему протоколирования скриншотов в интернете. Думаю, данный инструмент позволит своевременно обеспечивать доказательственную базу для обращения в компетентные органы и суд; придаст доказательству признак допустимости, позволит государству формировать статистическую отчетность о преступлениях, правонарушениях и событиях, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Этот сервис можно даже сделать платным, и через данную госуслугу пополнять федеральный бюджет. Сервис также можно инкорпорировать в систему портала госуслуг».