Из-за шторма «Эовин» в Британии и Ирландии отменили более тысячи рейсов

В аэропортах Великобритании и Ирландии отменили 1124 рейса из-за шторма «Эовин». Sky News передает, что это около 20% всех запланированных рейсов на 24 января. Больше всего рейсов было отменено в аэропорту Дублина. Там отменили около 120 вылетов самолетов и почти 110 посадок.

Последствия шторма привели к масштабным перебоям в работе и другого транспорта в Великобритании и Ирландии. Кроме того, из-за «Эовина» без электричества остались 725 тыс. жилых домов и предприятий. Власти Северной Ирландии сообщили, что для полного восстановления электроснабжения потребуется до 10 дней, пишет Sky News.

Шторм «Эовин» обрушился на Великобританию и Ирландию 24 января. Скорость ветра достигала 183 км/ч. Известно о как минимум одном погибшем.