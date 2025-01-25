Видеоигру Age of Mars внесли в реестр нарушителей

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора (РКН) к американскому хостинг-провайдеру Namecheap. Там согласились с позицией службы о том, что компания нарушила неприкосновенность частной жизни россиян, собирая их персональные данные в видеоигре Age of Mars.

Решение суда вступило в силу 25 января. Деятельность интернет-страницы, на которой находится игра, признана незаконной и нарушающей права граждан России. Интернет страницу видеоигры также внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Как передает ТАСС, РКН подал иск к хостинг-провайдеру Namecheap в связи с тем, что на сайте видеоигры отсутствовал сбор согласия с обработкой персональных данных. На сайте пользователей просят ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также прикрепить фотографию.