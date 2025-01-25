Израиль уведомил ООН о прекращении работы БАПОР в стране

Постпред Израиля при ООН Дани Данон уведомил генсека организации Антониу Гутерриша о том, что Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам (БАПОР) обязано прекратить работу в Иерусалиме к 30 января. БАПОР должно освободить помещения в районах Маалот-Дафна и Кфар-Акеб.

«БАПОР необходимо прекратить всю свою деятельность в Иерусалиме и освободить все помещения в городе не позднее 30 января. Генсек ООН получил уведомление о том, что рабочие места БАПОР в Иерусалиме должны быть освобождены»,— сообщил Дани Данон (цитата по NDTV).

Как добавил постпред Израиля, страна ожидает, что БАПОР освободит все помещения в указанные сроки. Закон о запрете работы агентства в Израиле был принят 28 октября. Глава БАПОР Филиппе Лаззарини в ноябре говорил, что агентство может оспорить вступление закона в силу.