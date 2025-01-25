Долина, Ваенга и «Поезд Победы»

В Ярославской области выступят Лариса Долина и Елена Ваенга, откроются двери «Поезда Победы», отметит 160-летие музей-заповедник и покажут спектакли с известными артистами. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Лариса Долина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Ярославском художественном музее (ЯХМ) продолжается серия лекций, посвященных теме родственных отношений в самых различных проявлениях. 25 января в стенах Митрополичьих палат состоится лекция «Портрет жены художника». Стоимость билета — 350 руб.

25 января в баре «Руки Вверх!» пройдет мероприятие клубного типа с участием артиста поп-индустрии 90-х Шуры. Он споет свои лучшие песни, такие как «Твори добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди». Стоимость билетов — от 3 до 7 тыс. руб.

25 января в ДК им. Добрынина ярославцев приглашают на спектакль «Подыскиваю жену. Недорого!». Сюжет основывается на попытке героя сделать правильный выбор жены. В спектакле играют артисты из юмористических шоу. Стоимость билетов — от 1,3 тыс. руб.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославский музей-заповедник

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ярославский музей-заповедник 25 января отметит свое 160-летие, вход на территорию и экспозиции будет бесплатным. Гости смогут познакомиться с новыми выставками, процессом реставрации музейных икон и церкви Иоанна Предтечи. В пространстве исторических игр «Бирюльки-холл» артисты Ярославского театра кукол напомнят о традициях празднования Татьяниного дня. На территории музея и в его филиалах пройдет порядка 50 событий. Подробная программа – на официальной странице министерства культуры региона. На мероприятия нужно регистрироваться на сайте музея.

Музей «Космос» в поселке Никульское Тутаевского района отмечает 50-летие. В честь юбилея подготовлена серия интересных мероприятий. Первое состоится 25 января. В рамках него гости музея смогут совершить VR-путешествие «Открытый космос», пройти QR-квест, посетить мастер-классы «Космос на ладони» и «Творческий полет», увидеть уникальные видеоролики на 18-метровом экране, а также шоу барабанщиков из Москвы «Drummatica». Начало — в 14.30. Посещение бесплатное.

25 января, в День российского студенчества на катке на Советской площади в Ярославле состоится свадьба. Брак зарегистрируют студенты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Евгений Рогожников и Татьяна Елисеева. Свой первый танец молодожены исполнят на коньках.

26 января в «Миллениуме» покажут спектакль «Салон красоты, или о чем говорят женщины». Это остросюжетная детективная комедия по пьесе Алексея Щеглова в режиссерской постановке Игоря Касилова. В спектакле играют Наталья Бочкарева, Вячеслав Разбегаев, Жанна Эппле и другие. Стоимость билетов — от 1,5 до 4,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики в "Арене-2000"

Фото: Алла Чижова Болельщики в "Арене-2000"

Фото: Алла Чижова

Домашняя серия игр ХК «Локомотив» начнется 27 января, команда встретится с московским «Динамо». В субботу, 1 февраля, ярославцы примут на своем льду «Металлург». Стоимость билетов — от 600 руб.

Передвижной музей «Поезд Победы» приедет в Ярославль и Рыбинск. На железнодорожном вокзале Рыбинск-Пассажирский музей будет открыт 27 и 28 января (с 10 до 19 часов и с 10 до 18 соответственно). На вокзале Ярославль-Главный поезд можно будет посетить 31 января и 1 февраля с 10 до 19 часов. Вход в поезд бесплатный, но нужно зарегистрироваться на сайте, посвященном проекту «Поезд Победы».

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Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ "Поезд Победы"

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Поезд Победы» — это музей, который представляет из себя 10 тематических вагонов. Например, первый вагон «Цвет нации» рассказывает о пассажирах довоенного времени, чья размеренная жизнь заканчивается 22 июня 1941 года, а девятый вагон посвящен Победе и возвращению домой.

28 января на сцене ДК им. Добрынина покажут спектакль о любви и долге «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина. В послевоенный период встречаются студентка-полячка Гелена и прошедший войну будущий винодел Виктор. История их любви, начавшаяся в 1946 году, растянется на 20 лет. На пути героев к счастью встанет сначала государство, запретившее браки с иностранцами, а затем личные амбиции и непростой выбор между долгом и чувством. В спектакле заняты Антон Васильев и Марина Александрова. Стоимость билетов — от 2,5 до 5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Александрова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Марина Александрова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В КЗЦ «Миллениум» 28 января с сольным концертом выступит Народная артистка РФ Лариса Долина, известная по песням «Погода в доме», «Стена», «Тройка» и другим. Стоимость билетов — от 1,8 до 5 тыс. руб.

29 января в Ярославской филармонии выступит Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота имени Н.А. Римского-Корсакова. Концерт приурочен к 280-летию Федора Ушакова. Начальник и художественный руководитель оркестра — капитан второго ранга Валентин Лященко. В программе концерта прозвучит русская музыка XIX-XXI веков, в том числе произведения, связанные с героической историей России и ее Военно-Морским Флотом. После мероприятия состоится творческая встреча с Валентином Лященко. Стоимость билетов — от 300 руб.

30 января в «Миллениуме» покажут комедию «Еврейское счастье». Семейная пара выдает единственную дочь замуж. Все шло по плану, но тут незадача: нет очень «важной» бумажки – их собственного свидетельства о регистрации брака. Пока глава семьи пытается выяснить, была ли у них свадьба, его жена решает, что она свободна от брака и уходит с головой в беззаботную жизнь. Актерский состав: Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Сергей Маховиков, Андрей Чадов, Игорь Письменный. Стоимость билетов — 1,5 до 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Мастер и Маргарита"

Фото: Московский театр комедии "Мастер и Маргарита"

Фото: Московский театр комедии

31 января в КЗЦ «Миллениум» можно познакомиться со спектаклем «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова в постановке Московского театра комедии. В роли Маргариты звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, в роли Мастера Евгений Банифатов («Молодежка»), а роль Воланда исполнит Вячеслав Разбегаев («Молодежка»). Стоимость билета — от 1,2 до 3,5 тыс. руб.

2 февраля в ДК им. Добрынина Московский театр комедии покажет комедию «Опасный холостяк». Сюжет строится на взаимоотношениях двух коллег — музыканта и певицы, которые долгие годы работают вместе. Из очередной репетиции герой решает устроить свидание, но все идет не по плану. В ролях — Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич. Стоимость билета — от 1 до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Ваенга

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Елена Ваенга

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

На сцене «Миллениума» 2 февраля состоится концерт Елены Ваенги. Она известна по таким песням, как «Курю», «Шопен», «Желаю» и многим другим. Стоимость билета — от 4 до 6 тыс. руб.

В кинозале «Луч» (КЗЦ «Миллениум») можно посмотреть новые фильмы — «Холоп. Великолепный век» и «Василий» с Александром Петровым. До 29 января включительно картины будут показывать ежедневно, вход обойдется в 250 руб.

Алла Чижова