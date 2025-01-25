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Коммерсантъ FM
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В Словакии на протест с призывом к отставке Фицо вышли 100 тысяч человек

В нескольких десятках городов Словакии прошли акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо. На улицы Братиславы, по данным организаторов протестов, вышли 60 тыс. человек, передает Aktuality. В более чем 30 городах Словакии протестовать вышли около 100 тыс. человек.

Акции протеста 24 января в Словакии стали крупнейшими с 1990-х годов. Митингующие требовали от действующих властей отказаться от любого сотрудничество с Россией, а также призвали Роберта Фицо уйти в отставку.

Как пишет Aktuality, протесты прошли мирно, столкновений с полицией не было. Новые протестные акции должны пройти в Словакии 7 февраля.

Роберт Фицо 22 января объявил о созыве Совета безопасности в связи с угрозой госпереворота. По его словам, в Словакии находится «группа иностранных экспертов», которая готовится свергнуть правительство страны.

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