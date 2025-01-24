«Лада» проиграла «Автомобилисту» в матче КХЛ

В пятницу, 24 января, в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада» на выезде встречалась с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Хозяева победили со счетом 5:3.

Тольяттинская команда потерпела третье поражение подряд и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 42 очка. «Автомобилист» с 64 баллами находится на второй позиции. Уральский коллектив одержал восьмую победу подряд.

Андрей Сазонов