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«Лада» проиграла «Автомобилисту» в матче КХЛ

В пятницу, 24 января, в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада» на выезде встречалась с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Хозяева победили со счетом 5:3.

Тольяттинская команда потерпела третье поражение подряд и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 42 очка. «Автомобилист» с 64 баллами находится на второй позиции. Уральский коллектив одержал восьмую победу подряд.

Андрей Сазонов

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