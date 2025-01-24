В Краснодаре готовят к открытию новые школу и детсад

В поселке Северном начался монтаж оборудования в новой школе на 1100 мест, а в поселке Березовом — в детском саду на 300 мест, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара. Заместитель губернатора региона Анна Минькова провела осмотр объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По данным властей, сейчас в школе монтируют интерактивные доски и оснащают учебные классы современной техникой. Также укомплектовывают пищеблок необходимым оборудованием. Детский сад, выкупленный у застройщика, уже готов на 90% — основные помещения и пищеблок полностью готовы, идет монтаж оставшегося оборудования.

В детском саду предусмотрены кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда для всестороннего развития воспитанников.

Наталья Решетняк