В субботу в Черноземье будет облачно, без осадков, от -4°С до +2°С

В большинстве регионов Черноземья в субботу, 25 января, ожидается облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от -4°С до +2°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде ближайшей ночью будет облачно при -3°С, выпадут небольшие осадки. Днем — облачно, без осадков при +1°С.

В Воронеже ночью может быть облачно при -3°С, без осадков. Днем ожидается облачность с прояснениями при +1°С, без осадков.

В Курске ночью будет облачно при -1°С, временами будут выпадать небольшие осадки. Днем — облачно при +1°С, без осадков.

В Липецке температура составит -3°С…0°С. В течение суток прогнозируется облачность, без осадков.

В Орле в течение суток будет облачно, без осадков. Температура составит -1°С...+2°С.

В Тамбове ночью может быть облачно при -4°С, без осадков. Днем ожидается облачность с прояснениями при -1°С, без осадков.

Анастасия Колпачева