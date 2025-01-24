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В Севастополе простились с героем СВО Сергеем Петросовым

В Севастополе простились с героем специальной военной операции, сержантом Сергеем Петросовым. Он погиб при выполнении боевого задания на Херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Сергей Петросов родился в Алма-Ате и переехал в Краснодарский край вместе с семьей в 90-х годах. После окончания Краснодарского технического колледжа он прошел срочную службу, после чего заключил контракт и продолжил военную карьеру в составе воинских подразделений Черноморского флота.

Лия Пацан

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