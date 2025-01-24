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В Новошахтинске горнодобытчик погиб под колесами самосвала

Прокуратура проверит обстоятельства гибели 37-летнего рабочего в одном из горнодобывающих карьеров Новошахтинска. По информации ведомства, мужчина погиб в результате маневра самосвала марки «БЕЛАЗ».

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Как сообщил источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, погибший был сотрудником ООО «НСМ-Юг», которая занимается добычей щебня, гипса, мела и сланцев. ЧП произошло накануне, 23 января. Проверку случившегося также инициировало СУ Следственного комитета по Ростовской области. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, изъяли необходимые документы и назначили судмедэкспертизу. Если правоохранители выявят факт нарушения охраны труда, будут приняты соответствующие меры.

Дмитрий Ковалевский

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