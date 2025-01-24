На Кубани часть замазученного песка используют в строительстве и ремонте дорог

В Краснодарском крае третью часть загрязненного мазутом песка после разлива нефтепродуктов из танкеров утилизируют, остальное можно будет использовать в строительстве и ремонте дорог, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. Для этого собранный замазученный грунт временно складируют в хуторе Вознесенском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

«Иначе бы мы всю эту огромную массу везли на утилизацию, что дорого и неэффективно. А это как минимум 170 тыс. т»,— пояснил он.

Эффективность сортировки, поданным властей, достигается благодаря работе установки «Грохот», которая разделяет массу на песок и фракции мазута. Временную площадку для складирования грунта планируется закрыть до 31 марта.

Наталья Решетняк