Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует возобновить поставки российского газа в Европу. В противном случае он обещает заблокировать продление и новый пакет антироссийских санкций. Действие ограничительных мер Евросоюза продлевается каждые полгода, и для этого необходимо согласие всех стран-участниц. Голосование по этому вопросу намечено на 31 января. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что глава венгерского правительства серьезно рискует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Виктор Орбан верен себе: премьер-министр Венгрии в очередной раз подтвердил, что просто так он по так называемым острым вопросам голосовать не будет. На этот раз политик выдвинул коллегам три условия, при которых он поддержит продление антироссийских санкций и введение нового, 16-го по счету, пакета. Киев должен возобновить транзит газа из РФ в Европу, прекратить атаки на «Турецкий поток» и гарантировать дальнейшие бесперебойные поставки российской нефти. Без этого его подписи не будет. «Мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают»,— заявил он.

Голосование по новым ограничениям намечено на 31 января, то есть пройдет совсем скоро. Не будем по обыкновению заниматься гаданием, удастся или нет Брюсселю продавить ретивого участника ЕС. До сего момента это удавалось. Также есть распространенное мнение, что Орбан попросту торгуется и хочет получить компенсацию за свою поддержку генеральной линии. В принципе его можно понять: венгерский избиратель действительно пострадает от отсутствия дешевого российского газа, что, безусловно, скажется на его политических симпатиях. То есть господин премьер-министр напрямую заинтересован в решении проблемы: кроме всего прочего, это может стоить ему поста.

Тем не менее на этот раз все может сложиться по-другому. Причина все та же — Дональд Трамп.

Президент Соединенных Штатов, как известно, претендует на то, чтобы стать фактически главным поставщиком энергоресурсов в Старый Свет. В случае отказа он даже грозит союзникам торговой войной. Зачем ему конкурент в виде недружественной России? При этом Орбан считает себя чуть ли другом американского лидера и неоднократно им прилюдно восхищался. В этой связи можно напомнить, что Дональд Трамп во время своей первой каденции жестко критиковал Германию, мол, как же так: вы одной рукой вводите против России санкции, а второй — платите ей миллиарды долларов за топливо, тогда как ваш главный партнер и друг — Америка — возможности зарабатывать лишена. Это, во-первых. А во-вторых, республиканец грозит Москве усилением санкций, если сделка по Украине не состоится. А здесь друг Орбан, получается, вставляет палки в колеса. Дальнейшие комментарии излишни.

В мире складывается новая политическая конструкция. При этом так кажется, что если даже удастся оперативно завершить конфликт на Украине, то вряд ли российский газ пойдет в Европу, как раньше.

Может быть, такое и случится, но явно не сразу, слишком уж много всего негативного накопилось. Что же касается Виктора Орбана, здесь все просто: невозможно постоянно использовать одну и ту же тактику, рано или поздно она даст сбой. Впрочем, посмотрим, пока Европа немного в шоке от возвращения в Белый дом слишком уж активного лидера.

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Дмитрий Дризе