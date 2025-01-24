«Союзмультфильм» выиграл суд в Ярославле из-за прав на Чебурашку

Красноперекопский районный суд Ярославля взыскал с местного жителя компенсацию в пользу АО «Киностудия "Союзмультфильм"» и ООО «Союзмультфильм» за нарушение исключительных прав. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2021 году в ТЦ «Лотос» на Гагарина местный житель продавал термоаппликации с изображением персонажа «Чебурашка» из мультфильма. «Факт реализации указанного товара подтверждается кассовым чеком, спорным товаром и видеосъемкой»,— уточнили в суде.

При этом «Киностудия „Союзмультфильм“» является обладателем исключительных прав на товарный знак, а «Союзмультфильм» является обладателем права использования на условиях исключительной лицензии персонажа.

Компании пытались взыскать почти 21 тыс. руб., в том числе, компенсацию за нарушение авторских прав и расходы в размере стоимости товара. Но суд учел, что нарушение является незначительным, а ответчик — пенсионером, прекратившим деятельность. Поэтому с жителя Ярославля в пользу компаний было взыскано в четыре раза меньше — порядка 5 тыс. руб. Решение вступило в силу.

Алла Чижова