В Сочи построят школу и детсад на 2020 мест в ЖК «Светский лес»

Образовательный кластер из школы на 1510 учеников и детского сада на 510 мест построят в ЖК «Светский лес» в микрорайоне КСМ города Сочи. Сегодня мэр Сочи Андрей Прошунин посетил строительную площадку жилого комплекса. Застройщиком выступает ГК «Точно» (владелец Николай Амосов).

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«Школу и детский сад в совокупности на 2020 мест возведут в микрорайоне КСМ в рамках инвестиционного проекта комплексного развития территории. Так мы значительно разгрузим ближайшие учреждения образования»,— заявил Андрей Прошунин.

В школе предусмотрены отдельные зоны для начальных и средних классов, столовая, спортивные и актовые залы, кабинеты для практических и гуманитарных предметов, лаборатории естественных наук, мастерские робототехники.

Дошкольное учреждение станет одним из крупнейших в Краснодарском крае. В здании разместятся спортивный и танцевальный залы, кабинет подготовки к школе, медблок, кабинеты психолога и логопеда. На территории оборудуют игровые площадки с теневыми навесами.

Проект реализуется на участке площадью 23 гектара в рамках комплексного развития территории. В планах девелопера — создание прогулочной набережной длиной 1,2 км и озеленение 4,7 га внутренней территории. Завершение первой очереди намечено на первое полугодие 2027 года.

Инвестиции в проект в компании не называют.

Наталья Решетняк