В Прикамье устанавливаются обстоятельства гибели рабочего «Соликамскбумпрома»
СУ СКР по Пермскому краю и региональная инспекция труда проводят проверки по факту гибели 20-летнего резчика бумаги АО «Соликамскбумпром». По предварительной версии, 23 января работник нарушил технику безопасности и зашел за ограждение в зону действия станка - автоматического приемника рулонов. В результате его зажало между рулоном и конструкцией конвейера. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).