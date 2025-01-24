В Прикамье устанавливаются обстоятельства гибели рабочего «Соликамскбумпрома»

СУ СКР по Пермскому краю и региональная инспекция труда проводят проверки по факту гибели 20-летнего резчика бумаги АО «Соликамскбумпром». По предварительной версии, 23 января работник нарушил технику безопасности и зашел за ограждение в зону действия станка - автоматического приемника рулонов. В результате его зажало между рулоном и конструкцией конвейера. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

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