Гордума Ростова опубликовала повестку внеочередного заседания 28 января

Внеочередное заседание городской думы Ростова состоится 28 января. Информация об этом опубликована на портале администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

На повестку, среди прочего, вынесено подведение итогов работы главы администрации в 2024 году и согласование кандидатуры Александра Вихтоденко на должность начальника управления образования Ростова. Вопрос об отставке действующего главы администрации Алексея Логвиненко, обсуждавшийся в СМИ на прошлой неделе, не стоит.

Ранее депутат Наталья Оськина публиковала в собственных соцсетях информацию о том, что на внеочередном заседании гордумы 28 января парламентарии рассмотрят возможную отставку Алексея Логвиненко. По ее словам, проект документа содержался в закрытом разделе портала, предназначенном для депутатов.

Сам глава администрации на встрече с журналистами отрицал слухи о своем уходе. Официально его полномочия истекают в октябре этого года.

Дмитрий Ковалевский