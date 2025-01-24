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Гордума Ростова опубликовала повестку внеочередного заседания 28 января

Внеочередное заседание городской думы Ростова состоится 28 января. Информация об этом опубликована на портале администрации города.

Фото: «Ъ-Юг»

Фото: «Ъ-Юг»

На повестку, среди прочего, вынесено подведение итогов работы главы администрации в 2024 году и согласование кандидатуры Александра Вихтоденко на должность начальника управления образования Ростова. Вопрос об отставке действующего главы администрации Алексея Логвиненко, обсуждавшийся в СМИ на прошлой неделе, не стоит.

Ранее депутат Наталья Оськина публиковала в собственных соцсетях информацию о том, что на внеочередном заседании гордумы 28 января парламентарии рассмотрят возможную отставку Алексея Логвиненко. По ее словам, проект документа содержался в закрытом разделе портала, предназначенном для депутатов.

Сам глава администрации на встрече с журналистами отрицал слухи о своем уходе. Официально его полномочия истекают в октябре этого года.

Дмитрий Ковалевский

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