Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг лучших кредитных карт 2024 года
Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб возглавила итоговый рейтинг лучших кредитных карт 2024 года, подготовленного порталом Выберу.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков из Топ-100 по активам (на 01.12.2024 года).
Итоговый рейтинг составлен на базе ежемесячных аналитических исследований Выберу.ру по кредитным картам, в нем эксперты учли накопленные за 2024 год позиции банков-лидеров. При составлении рейтинга проводилось комплексное ранжирование по основным параметрам: проценты по кредиту, величина льготного периода, диапазон ставок кредитования, лимит суммы задолженности, стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка и его категории, лимиты на переводы и условия снятия денег, наличие бонусов и преимуществ, предложенных банками, а также другие критерии.
Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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