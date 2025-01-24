Льготное кредитование прорабатывается для резидентов ОЭЗ «Кулибин»

Для резидентов особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) разрабатывается программа льготного кредитования, рассказал заместитель губернатора Андрей Саносян.

«С ростом ключевой ставки и удорожанием кредитных ресурсов многие резиденты вынуждены пересматривать финансово-экономических модели своих проектов. Чтобы поддержать их, мы разрабатываем программу с льготным финансированием под 3-8% годовых», – отметил чиновник.

По его словам, с учетом изменившихся экономических условий 36 проектов резидентов в ближайшее время будут еще раз проанализированы совместно с управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин». Однако ни одно работающее в экономической зоне предприятие не отказалось от реализации своих проектов.

Иван Сергеев