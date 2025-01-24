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Свердловские профсоюзы регистрируют товарный знак «Профсоюзное»

Федерация профсоюзов Свердловской области (ФСПО) подала в Роспатент заявление на регистрацию товарного знака «Профсоюзное» или «Профсоюзная», рассказал председатель федерации Андрей Ветлужских на встрече с журналистами. «Думаю, к 1 мая его зарегистрируют»,— сказал он.

Горчица «Профсоюзное масло», которую выпустила Федерация профсоюзов Свердловской области

Горчица «Профсоюзное масло», которую выпустила Федерация профсоюзов Свердловской области

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Горчица «Профсоюзное масло», которую выпустила Федерация профсоюзов Свердловской области

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

По его словам, идея родилась после того, как федерация профсоюзов в качестве сувенира выпустила партию горчицы «Профсоюзное масло». «В советское время так называли горчицу, потому что она была в столовых бесплатно»,— пояснил господин Ветлужских. Он добавил, что в УрГЭУ по заказу профсоюзов сейчас разрабатывают новый уникальный рецепт горчицы, в которую будет добавлен хрен.

Николай Яблонский

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