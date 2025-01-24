Новое решение для высоконагруженных приложений: РТК-ЦОД запустила кластер HighCapacity в составе «Публичного облака»

РТК-ЦОД (дочерняя компания «Ростелекома») запустила новый кластер HighCapacity (кластер высокой производительности) в составе своей облачной платформы. HighCapacity — это сервис, предназначенный для размещения виртуальных машин и приложений, которые ежедневно обрабатывают большие массивы данных. Новый кластер РТК-ЦОД сочетает в себе высокую вычислительную мощность и масштабируемость, что особенно важно для оптимизации затрат.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Главная особенность сервиса — готовые конфигурации виртуальных машин (флейворы), которые разработаны с учетом потребностей различных бизнес-сценариев. Клиенты могут выбрать параметры от 48 до 192 виртуальных процессоров (vCPU) и оперативной памяти до 1920 ГБ. Все это подкреплено стабильной производительностью процессоров с частотой 3,0 ГГц.

Кроме того, кластер HighCapacity имеет сетевую связность со стандартным кластером «Публичного облака» и серверами BareMetal. Это позволяет клиентам создавать гибридные решения, выбирая ресурсы в зависимости от технических требований и адаптируя инфраструктуру под свои задачи.

Напомним, что осенью 2024 года РТК-ЦОД обновила также сервис BareMetal 2.0 cGPU-картами. Разница между кластером HighCapacity и BareMeta l заключается в наличии виртуализации и подходе к распределению ресурсов. HighCapacity — это часть облачной платформы, где вычислительные ресурсы (процессор, память, диски) распределяются между несколькими пользователями. Пользователи могут легко изменять параметры своих виртуальных машин в зависимости от текущих задач. Физические серверы за счет применения виртуализации используются несколькими клиентами. В свою очередь, BareMetal предоставляет клиенту эксклюзивный доступ к физическому серверу без виртуализации, что подходит для задач с критическими требованиями к скорости и низкой задержке. Все ресурсы этого сервера доступны только одному клиенту, что повышает безопасность и уровень контроля.

«Бизнес все чаще сталкивается с задачами обработки больших объемов данных— это актуальная потребность рынка. HighCapacity—производительное и при этом гибкое решение, которое позволит справляться с такими вызовами, — отметил Александр Обухов, директор по продуктам компании РТК-ЦОД.—Новый сервис станет находкой для компаний, которые работают с аналитическими платформами, системами управления данными, базами данных. HighCapacity позволяет справляться с пиковыми нагрузками, не теряя в производительности, а также дает возможность масштабировать ресурсы под текущие потребности».

Подключить, настроить сервисы и управлять ими можно через удобный личный кабинет платформы «Публичного облака», где доступно ещё более 40 востребованных облачных продуктов.

https://www.company.rt.ru/