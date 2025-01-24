Сочинские владельцы китайских машин в основном довольны своими автомобилями

Владельцы китайских автомобилей в Сочи в подавляющем большинстве остались довольны своим выбором. По данным опроса, проведенного группой «Ренессанс Страхование» и федеральной сетью автосервисов Caready (имеется в распоряжении «Ъ-Сочи»), 86% респондентов отметили положительный опыт эксплуатации таких машин. Среди опрошенных 53% охарактеризовали его как «в целом положительный», а 33% — как «сугубо положительный». Лишь каждый седьмой владелец выразил недовольство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ключевыми преимуществами китайских автомобилей были названы доступная стоимость обслуживания (46%), широкий модельный ряд (37%), наличие запчастей (23%) и высокий уровень сервиса (14%). Улучшение инфраструктуры обслуживания сыграло заметную роль в росте популярности китайских брендов.

Как отмечает вице-президент «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов, за первый год эксплуатации китайские автомобили дешевеют в среднем на 11%, что сопоставимо с динамикой обесценивания машин западноевропейских, корейских и японских брендов. Это подтверждает стабильность их позиций на рынке.

Владельцы китайских машин готовились к зимнему сезону тщательнее других автолюбителей: 71% предпринимали дополнительные меры. Однако четверть из них опасались, что при температуре -10...-15 градусов автомобиль может выйти из строя, а 19% сочли критическими температуры -15...-25 градусов. Для сравнения, среди владельцев прочих иномарок такие опасения испытывали 10 и 15% соответственно.

Несмотря на скепсис в отношении китайских автомобилей в условиях русских морозов, только 26% владельцев таких машин разделяют это мнение, тогда как среди владельцев других иномарок доля скептиков достигает 60%. Основные опасения сочинских автовладельцев связаны с возможной разрядкой аккумулятора (27%), замерзанием омывающей жидкости (23%) или топлива (16%), а также с проблемами запуска двигателя (20%) и примерзанием дверных ручек (14%).

Как отмечает директор сети автосервисов Caready Михаил Маковей, в 2024 году наметился значительный прогресс в сфере обслуживания китайских автомобилей. Появились каталоги запчастей, расширился доступ к диагностическому оборудованию, что позволило сократить дефицит деталей и повысить качество ремонта. Эти изменения укрепляют позиции китайских марок на рынке.

Вячеслав Рыжков