Баскетболисты «Зенита» второй раз в январе разгромили «Самару»
В пятницу, 24 января, в матче Единой лиги ВТБ баскетболисты «Самары» принимали «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой гостей со счетом 73:106.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«Самара» потерпела десятое поражение подряд. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Зенит» находится на второй позиции.
Предыдущая встреча этих команд, состоявшаяся 8 января текущего года, закончилась разгромом «Самары» со счетом 54:103.