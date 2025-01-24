Баскетболисты «Зенита» второй раз в январе разгромили «Самару»

В пятницу, 24 января, в матче Единой лиги ВТБ баскетболисты «Самары» принимали «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой гостей со счетом 73:106.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Самара» потерпела десятое поражение подряд. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Зенит» находится на второй позиции.

Предыдущая встреча этих команд, состоявшаяся 8 января текущего года, закончилась разгромом «Самары» со счетом 54:103.

Андрей Сазонов