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Баскетболисты «Зенита» второй раз в январе разгромили «Самару»

В пятницу, 24 января, в матче Единой лиги ВТБ баскетболисты «Самары» принимали «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой гостей со счетом 73:106.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Самара» потерпела десятое поражение подряд. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Зенит» находится на второй позиции.

Предыдущая встреча этих команд, состоявшаяся 8 января текущего года, закончилась разгромом «Самары» со счетом 54:103.

Андрей Сазонов

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