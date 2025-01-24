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Коммерсантъ FM
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В Татарстане 95% рабочих мест в бюджетных учреждениях работают на российской ОС

В Татарстане в рамках импортозамещения 95% рабочих мест во всех органах власти и бюджетных учреждениях переведены на работу под российской операционной системой «Астра Линукс». Об этом в ходе ежегодной коллегии Минцифры Татарстана сообщил глава ведомства Айрат Хайруллин.

По словам господина Хайруллина, оставшиеся 5% — это рабочие места, не совместимые с российской операционной системой, но и их планируют перевести на «Астра Линукс» в I полугодии 2025 года, и связано это в первую очередь с адаптацией финансовой информационной системы Татарстана «АЦК-Финансы».

Лидерами по использованию отечественной ОС являются Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Верхнеуслонский муниципальный район.

Артём Дергунов

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