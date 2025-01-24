Для покрытия сотовой связью федеральных трасс в Татарстане требуется 117 млн рублей

Минцифры Татарстана обратилось к раису республики с просьбой инвестировать 117 млн руб. в объекты сотовой связи на федеральных дорогах. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин на заседании коллегии министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для покрытия сотовой связью федеральных трасс в Татарстане требуется 17 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Для покрытия сотовой связью федеральных трасс в Татарстане требуется 17 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Прошу вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, дать поручение Сетевой компании о рассмотрении возможности включения в инвестиционную программу», — сказал господин Хайруллин.

По словам министра, на участках дорог протяженностью 42 км необходимо построить объекты связи, что потребует не менее 117 млн руб.

«В 2025 году продолжится работа по федеральным автомобильным дорогам. Анализ показывает, что 42 км федеральных дорог, в том числе новая дорога объезд Нижнекамска, требуют строительства объектов сотовой связи. И это осложняется тем, что именно на этих участках необходимо строительство и подвод электрической инфраструктуры на сумму не менее 117 млн рублей», — отметил глава минцифры.

Анар Зейналов