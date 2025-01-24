В январе самарские предприниматели допустили 6 нарушений в декларациях на 2280 тонн сельхозкультур

В январе текущего года выявили шесть нарушений требований технического регламента Таможенного союза, которые допустили два предпринимателя из Самарской области. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нарушения допущены в зарегистрированных декларациях на 1100 тонн партии подсолнечника, ячменя и нута и 1180 тонн партии подсолнечника, гороха и пшеницы. При «декларировании использовались методы исследований, которые не позволяют определить микотоксины Т-2 и афлатоксин В1 в соответствии с требованиями». Декларации признали недостоверными, предпринимателям выдали предостережения о необходимости соблюдения требований.

Руфия Кутляева