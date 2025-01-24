В Уфе частично закроют четыре улицы

В Уфе с 27 января по 18 марта закроют половину проезжей части улиц Красина и Султанова. Ограничение связано со строительством ливневой канализации, сообщили в пресс-службе мэрии. С 27 января по 3 февраля из-за ремонта электрокабеля перекроют Новочеркасскую улицу. Кроме этого, из-за строительства сетей водоснабжения закроют половину полосы улицы Менделеева на участке от Обской улицы в сторону микрорайона Сипайлово. Ограничение продлится с 28 января по 8 февраля.

Венера Хисамова