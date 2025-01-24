Сочинские школьники проходят профориентацию на «Роза Хутор»

На примере крупнейшего горного курорта страны они осваивают азы экологического менеджмента.

Фото: Пресс-служба Розы Хутор

Для этого специалистами Эколого-биологического центра имени Соколова, Сочинского национального парка и «Роза Хутор» была разработана образовательная программа «Сочи — территория природного туризма». Рассчитанная на 32 часа, она предлагает ребятам не просто теоретически познакомиться с основами природоохранного менеджмента, но решить ряд практических задач на базе горного курорта под руководством его сотрудников.

— Важной особенностью программы является ее направленность на организацию путешествий на территории Сочинского национального парка, одного из самого посещаемых в нашей стране. Образовательная программа «Сочи — территория природного туризма» помогает школьникам сделать первые шаги в направлении экологического менеджмента, возможно для кого-то такая сфера станет будущей профессией. Очень важно, что помимо теоретической подготовки у ребят есть возможность получить достоверную информацию от действующих профессионалов,— отметила руководитель Эколого-биологического центра Елена Мальц.

Образовательная программа «Сочи — территория природного туризма» была запущена в 2022 году. За это время ее участниками стали более 120 учеников разных сочинских школ в возрасте от 12 до 16 лет. Каждый теоретический курс завершается поездкой в горы, которую организует «Роза Хутор» и общением со специалистом. В этот раз на курорте побывали 42 ученика гимназии №44 и средней образовательной школы №19.

— «Роза Хутор» придерживается стратегии устойчивого развития. Она включает в себя в том числе и заботу о подрастающем поколении. Сегодня мы видим пусть и небольшие, но конкретные результаты образовательной программы «Сочи — территория природного туризма». В рамках курса ребята могут, опираясь на наш практический опыт, реализовать конкретный проект. Экологические вызовы, стоящие перед нами в рамках задачи устойчивого развития круглогодичного туризма в национальном парке многочисленны и разнообразны. Например, в этот раз школьникам предлагается подумать над обеспечением благополучия и добрососедства людей и животных на территории у горного озера — в нем обитают редкие земноводные, прилегающий каскад прудов — место охоты эндемичных змей. Благодаря рукам человека этот уголок природы сегодня является излюбленным у гостей курорта,— рассказал директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Реализация образовательной программы — не единственная инициатива горного курорта, направленная на профессиональную ориентацию сочинских школьников. Так, «Роза Хутор» поддержал конкурс «Зеленый туризм в городе-курорте Сочи», в рамках которого школьники предлагали проекты, направленные на практическое решение проблем экологического характера из сферы туристской индустрии города. Победители стали обладателями гранта от курорта в 100 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Сейчас ребята работают над детализацией планов с тем, чтобы приступить к их реализации и представить результат весной 2025 года.

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