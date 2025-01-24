Кубанские фермеры винят перекупщиков в подорожании овощей

Сокращение пути от поля до магазинов может снизить стоимость овощей, считает глава КХФ Усть-Лабинского района Владимир Якунин. В разговоре с «"КП"-Кубань» аграрий отметил, что высокие цены связаны с наличием посредников. По его словам, фермеры продают картофель по 22 руб., но в магазинах он стоит 60 руб. Для снижения цен господин Якунин предлагает создавать кооперативы для прямого взаимодействия производителей с потребителями и ограничивать наценки сетевых магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Накануне сообщалось, что в Южном федеральном округе стоимость борщевого набора (картофель, свекла, морковь, капуста, лук) в январе 2024 года составила 187 руб. (пятое место среди восьми федеральных округов), а к декабрю 2024 года она выросла до 252 руб. (четвертое место среди округов).

В Краснодарском крае стоимость борщевого набора в декабре прошлого года превышала средний показатель по югу России почти на 30 руб. и составляла 280 руб. Это выше, чем в других регионах Южного федерального округа.

Лидером по цене борщевого набора в декабре 2024 года стала Республика Саха (Якутия) с показателем 555 руб., а самые низкие цены зафиксированы в Омской области — 178 руб.

Наталья Решетняк