Арестовали жителя Уфы по обвинению в попытке перейти на сторону Украины

Кировский райсуд Уфы избрал меру пресечения Михаилу Наконечному, обвиняемому в попытке участия в террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По решению суда, его отправили в СИЗО №1 на 1 месяц и 28 дней, сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемый был задержан сотрудниками управления ФСБ по Башкирии. По версии следствия, с 1 по 21 января он намеревался вступить в украинское военизированное объединение «Легион “Свободы России”» (признан в РФ террористической организации, ее деятельность запрещена). Для этого обвиняемый отправил на сетевой ресурс организации заявления и анкеты для вступления, после чего связался с ее представителем и получил указание дождаться дальнейших инструкций. Купив билет на поезд в Москву, он планировал покинуть Россию, а затем отправиться на Украину.

Венера Хисамова