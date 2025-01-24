Уфимец обманул трех человек на 5 млн рублей под видом продажи автомобилей

Ленинский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело уфимца, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с марта по август 2023 года фигурант уголовного дела, представляясь сотрудником банка, убеждал граждан, что может продать им взысканные автомашины по цене ниже рыночной. Таким образом он предложил троим потерпевшим содействие в покупке автомобилей Тойота RAV4, БМВ Х5 и Киа К5.

Не собираясь исполнять обязательства, обвиняемый обманом получил от них деньги в сумме более 5 млн руб., которые присвоил. Отмечается, что обвиняемый частично признал вину.

Майя Иванова