Домклик назвал диапазон цен в январе на долгосрочную жилую аренду в Воронеже

На портале Домклик размещены актуальные объявления о долгосрочной жилой аренде в Воронежской области. Это предложения от собственников и агентств о сдаче квартир и домов.

Самая низкая цена, по которой можно снять жилье в Воронеже, — 6 тыс. руб. в месяц за однокомнатную квартиру в микрорайоне Репное. Максимальная стоимость аренды «однушки» — 49 тыс. руб. наблюдается в новостройке Березовой Рощи.

Диапазон цен на аренду двухкомнатных квартир в Центральном районе — от 12 тыс. до 82 тыс. руб. Минимальный и максимальный пороги в категории «трёшек» немного ниже — от 10 до 70 тыс. руб. в месяц.

Самое дорогое предложение в разделе квартир — 270 тыс. руб. За эту сумму можно снять 4-х комнатную двухуровневую квартиру площадью 260 м2 в Ленинском районе.

По словам управляющего Воронежским отделением Сбера Константина Разводова, стоимость аренды зависит от ряда факторов: района города, состояния квартиры, сезонности. «Сейчас на этом рынке нет особого ажиотажа, ситуация стабильная, спокойная», — отметил он.

Подбирая жилье по своему запросу в сервисе долгосрочной аренды, пользователи портала могут не опасаться мошенников: большинство объявлений размещено аккредитованными банком агентствами, а пометка «от собственника» означает, что данные о владельце квартиры и недвижимости проверены в Росреестре.

В опциях для арендодателей предусмотрена возможность продвигать объявления, проверить кандидатов и их платежеспособность по Сбер ID, подготовить договор аренды и проводить расчеты с квартиросъемщиком.