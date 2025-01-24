Любовь Минакова назначена министром транспорта Башкирии

43-летняя Любовь Минакова назначена министром транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Соответствующий указ подписал глава республики, сообщила пресс-служба минтранса.

Любовь Минакова родилась в 1981 году в Анадыре. Окончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по квалификации «экономист». Работала в дорожно-транспортных компаниях и органах исполнительной власти. С апреля 2022-го по май 2024 года занимала должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, затем возглавила министерство в статусе исполняющей обязанности.

Венера Хисамова