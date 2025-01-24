Двум жителям Башкирии оставили в силе приговор за вымогательство

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор двум жителям Башкирии Евгению Гордееву и Рашаду Мустафабейли, указывается в опубликованном на сайте суда определении. В июле Верховный суд Башкирии признал первого подсудимого виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Рашад Мустафабейли признан виновным в вымогательстве и приговорен к девяти годам колонии строгого режима.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Евгений Гордеев с апреля 2020 года занимал положение так называемого «смотрящего», пропагандировал правила и обычаи криминальной субкультуры, контролировал сбор и расходование «общака». В 2021 году осужденный потребовал 2 млн руб. за покровительство у предпринимательницы из Белебея, которой принадлежал транспортный бизнес. Рашад Мустафабейли требовал у нее передать бизнес.

Венера Хисамова