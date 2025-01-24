Фигурант дела о сбыте фальшивых евро в Нижнем Новгороде отправится на СВО

Николай Вишнивецкий, которого обвинение считало организатором схемы сбыта фальшивых евро в Нижнем Новгороде, заключил контракт на участие в СВО. Об этом стало известно на заседании Нижегородского райсуда 24 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд удовлетворил ходатайство о приостановлении производства уголовного дела и отмене меры пресечения. Как рассказал в ходе заседания господин Вишнивецкий, он уже подписал контракт, прошел медкомиссию и рассчитывает 31 января отправиться в зону СВО. В прениях сторон прокуратура запросила подсудимому 13 лет колонии.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», четырех фигурантов уголовного дела, в том числе банкира Александра Грицая обвиняют в сбыте в Нижнем Новгороде 4,8 тыс. фальшивых евро высокого качества. По версии следствия, Николай Вишнивецкий нашел в Турции поставщика фальшивых купюр, после чего поручил еще одному фигуранту дела Руслану Крылову найти пособников. Тот привлек двух знакомых Дмитрия Лезина и Павла Сотникова. Большую часть фальшивых евро, которые были доставлены в Нижний Новгород, неустановленный соучастник положил в банкомат Райффайзенбанка в Центре международной торговли, конвертировал в рубли и снял. Еще 1,1 тыс. фальшивых евро Александр Грицай внес в банкомат в торговом центре «Фантастика».

На заседании 24 января прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения четырем обвиняемым. Александр Грицай, Дмитрий Лезин и Павел Сотников останутся под стражей еще на три месяца, до 29 апреля, хотя адвокаты просили изменить меру пресечения на более мягкую. Еще один фигурант уголовного дела Руслан Крылов остается под домашним арестом. Обвинение запросило Дмитрию Лезину, Павлу Сотникову и Руслану Крылову по восемь лет колонии, а Александру Грицаю – пять лет.

На следующем заседании в судебных прениях выступит сторона защиты.

Ксения Кучерявых