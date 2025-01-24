Иван Бессонов, Татьянин день и «Ветер крепчает»

На ближайшей неделе в Челябинске пройдут концерты пианиста Ивана Бессонова, оркестра Cagmo с песнями из советских фильмов, группы «Мещера», а также выступление при 1 тыс. свечей с исполнением саундтреков из «Гарри Поттера». В театрах покажут спектакль «Ван Гог. Автопортрет», а также состоятся гала-выступление «Татьянин день» и творческие встречи с артистами. На выставке представят произведения челябинского тайного литературного общества, а в кинотеатрах — фильмы «Что случилось осенью», «Война и музыка» и аниме «Ветер крепчает».

Концерты

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В концертном зале имени Сергея Прокофьева 26 января выступит пианист Иван Бессонов. Он является единственным российским артистом, победившим в конкурсе молодых музыкантов в жанре классической музыки «Евровидение – 2018». Иван Бессонов сыграет произведения известных композиторов. Стоимость билета – от 900 до 1,6 тыс. руб. 6+.

Во Дворце культуры железнодорожников 26 января выступит оркестр Cagmo. Музыкальный коллектив сыграет песни из известных советских фильмов «Ирония судьбы, или с легким паром!», «Гостья из будущего», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Электроника», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи» и других. Стоимость билета –от 2,1 тыс. до 4,8 тыс. руб. 6+.

Во Дворце культуры железнодорожников 28 января состоится выступление коллектива Lumos Concerts «Письмо из Хогвартса». Музыканты исполнят знаменитые саундтреки из серии фильмов про Гарри Поттера. Концерт пройдет в окружении 1 тыс. свечей. Стоимость билета – от 1,7 тыс. до 3,5 тыс. руб. 6+.

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 30 января пройдет концерт «Реквием», посвященный творчеству Вольфганга Амадея Моцарта. Программа включает одноименное произведение композитора, а также концерт для скрипки с оркестром №3 Соль мажор. Стоимость билета – от 1,4 тыс. до 2,7 тыс. руб. 6+.

В клубе Ozz 31 января состоится выступление группы «Мещера». Она исполняет музыку в стилях фолк и метал. Коллектив исполнит композиции из нового альбома «Песни вечных ветров». Стоимость билета – от 1,3 тыс. до 2,5 тыс. руб. 16+.

Спектакли

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В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 25 января, в Татьянин день, пройдет гала-концерт в честь праздника студентов. На нем представят балет, который редко исполняется на сцене театре, а именно: «Па-де-катр», «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева, «Барышня и хулиган» Дмитрия Шостаковича, а также хореографию на музыку Даниэля Обера, па-де-де из балета «Фестиваль цветов в Дженцано», «Вальпургиеву ночь» из оперы «Фауст» Шарля Гуно. В концерте также примет участие идейная вдохновительница проекта, балерина Татьяна Предеина. Стоимость билета – от 800 до 6 тыс. руб. 12+.

В Молодежном театре 26 января представят спектакль «Ван Гог. Автопортрет». Он создан на основе писем знаменитого художника к брату Тео. Несмотря на основной упор на биографию Ван Гога, в спектакле также отражен творческий путь писателя Антонена Арто через его эссе «Ван Гог. Самоубитый обществом». Эти две личности никогда не виделись друг с другом в реальной жизни. На спектакле происходит их «встреча», и завязывается диалог, раскрывающий, насколько схожа участь двух гениев – художника и писателя. Стоимость билета – 1 тыс. руб. 16+.

В Камерном театре проходит цикл творческих встреч с артистами. 28 января пройдет лекция Виктора и Надежды Нагдасевых, которые расскажут о секрете семейного счастья, любимых ролях, монологах и стихотворениях. 30 января состоится еще одна творческая встреча – с заслуженным артистом РФ Михаилом Яковлевым. Он расскажет зрителям истории из актерской жизни. Во время творческих встреч гости смогут задавать артистам интересующие их вопросы. Стоимость билета на каждое мероприятие — 600 руб. 16+.

Выставки

В областной публичной библиотеке открылась выставка, посвященная тайному литературному обществу «Снежное вино». Оно было организовано 25 января 1945 года студентами местного государственного педагогического института. В своем творчестве они выражали критическое отношение к социалистическому реализму. Постепенно деятельность участников объединения стала приобретать политический характер. В 1946 году их арестовали и отправили в ГУЛАГ. На выставке представлены печатные произведения участников «Снежного вина». Экспозиция будет работать до 31 января. Вход свободный.

Кино

В кинотеатре имени Александра Пушкина 26 января покажут фильм «Что случилось осенью». Главная героиня Мишель, образцовая бабушка и великодушная соседка, наслаждается спокойной жизнью в бургундской деревне. У любимого внука наступили каникулы, поэтому Мишель с нетерпением ждет его с дочерью в гости. Перед долгожданной встречей она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами. Однако происходит инцидент, который рушит планы Мишель. Сын подруги Венсан, вышедший недавно из тюрьмы, решает по-своему решить проблемы. Фильм транслируется на французском языке с русскими субтитрами. Стоимость билета – 250 руб. 18+.

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В кинотеатре имени Александра Пушкина 25и 26 января также покажут мультфильм Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает». Мальчик Дзиро мечтает стать пилотом, но в этом ему мешает близорукость. Тогда он решает стать авиаконструктором, прославившись на весь мир. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и войны, но и обретет любовь. Стоимость билета – 250 руб. 12+.

В челябинских кинотеатрах 6 февраля выйдет в прокат фильм «Война и музыка». Судьба троих друзей полностью меняется после начала войны. Каждый из них отправляется на фронт, оставив дома что-то ценное. Но бороться с суровым бытом и сражениями героям помогает музыка. С помощью своих инструментов они поднимают моральный дух однополчан и сочиняют лейтмотив Победы. Главные роли сыграли Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян и Сергей Мелконян. 12+.

Ольга Воробьева