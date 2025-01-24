Самарская область выбыла из топ-20 рейтинга АСИ по качеству жизни

По итогам 2024 года Самарская область выбыла из топ-20 субъектов РФ в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) по качеству жизни. Годом ранее регион находился на 15-й позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Топ-20 рейтинга АСИ также покинули Воронежская и Калининградская области. В список лидеров вошли Адыгея, а также Калужская и Мурманская области. В первой тройке находятся Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

АСИ составляет рейтинг ежегодно с 2021 года. При его составлении аналитики учитывают 141 показатель по 10 направлениям, включая медицину, образование, жилье и инфраструктуру, экологию, безопасность, соцзащиту и пр.

Андрей Сазонов