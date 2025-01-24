В пожаре под Ярославлем погиб человек

В Гаврилов-Яме Ярославской области в пожаре погибла жительница частного дома. Об этом сообщили в областном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о пожаре на улице Урицкого поступило в ведомство вечером 23 января. На место приехали 10 огнеборцев и три машины. Дом горел по всей площади, также происходило факельное горение газовых баллонов. Сотрудники МЧС не дали распространиться огню на соседние дома.

Ликвидировать пожар удалось за четыре часа, в результате сгорела кровля и пострадали внутренняя отделка и имущество. Предварительной причиной пожара в МЧС назвали «нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования».

Алла Чижова