«Уфаводоканал» потратит на охрану своих объектов более 42 млн рублей

ГУП «Уфаводоканал» по итогам закупки у единственного поставщика заключило контракт на охрану своих объектов с ФГУП «Охрана» Росгвардии, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок. Цена контракта составляет 42,9 млн руб., предприятие оплатит его из собственных средств.

Охранять объекты необходимо до 30 июня 2025 года. Исполнитель совместно с должностными лицами заказчика должен провести их предварительное обследование, оценить техническую укрепленность и оснащенность. К охране объектов не допускаются охранники-стажеры, работники в состоянии алкогольного, наркотического либо иного токсического опьянения, а также в состоянии здоровья, не позволяющем полноценно выполнять обязанности по охране объекта.

Организация должна своевременно информировать заказчика обо всех ЧП на объекте: нападение, обнаружение взрывчатых веществ, взрывных устройств, захват заложников, пожар, катастрофы техногенного либо природного характера, гибель или внезапная смерть человека, несанкционированное проникновение в режимное помещение и так далее. При необходимости исполнитель должен обеспечить выезд наряда реагирования. Охранники должны проверять документы у посетителей, проводить осмотр и досмотр транспортных средств, применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в экстренных случаях, оперативно ликвидировать последствия террористических актов, принимать меры по пресечению проникновения беспилотных аппаратов.

В августе «Уфаводоканал» заключил аналогичный контракт с «Охраной» Росгвардии за 40,7 млн руб.

ФГУП «Охрана» Росгвардии, по данным Rusprofile, зарегистрировано в Москве в мае 2005 года. Принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества и Росгвардии. В 2023 году выручка составила 45 млрд руб., чистая прибыль равнялась 1,7 млрд руб.

Майя Иванова