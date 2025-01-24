Суд оставил в силе продление ареста Ивану Пивкину

Самарский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда о продлении ареста бывшему министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину. Октябрьский районный суд Самары 17 декабря прошлого года продлил срок ареста экс-чиновнику до 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Ивана Пивкина, возглавлявшего областной минтранс с 2012 года до августа прошлого года, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Экс-чиновник более полугода находится под арестом.

По версии следствия, в сентябре 2023 года прошли торги на право заключения госконтракта на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск. По итогам аукциона должно было победить ПАО «ДОРИСС». Однако Иван Пивкин незаконно дал указание признать победителем ООО «Амонд». Компания «ДОРИСС» подала жалобу в региональное УФАС, после чего итоги торгов были отменены. Победителем признали фирму «ДОРИСС», с которой заключили контракт на сумму более 1 млрд руб.

Андрей Сазонов