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В Прикамье создадут реестр нематериального этнокультурного достояния

Губернатор Дмитрий Махонин внес в краевое заксобрание проект закона о регулировании вопросов в области нематериального этнокультурного достояния. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Законопроект предусматривает создание реестра нематериального этнокультурного достояния, законодательное обеспечение его изучения, сохранения и популяризации. Также он устанавливает полномочия органов государственной власти в этой сфере. Среди них — организация и поддержка учреждений культуры и искусства, поддержка региональных и местных национально-культурных автономий, осуществление мер, направленных на сохранение этнокультурного многообразия.

Депутаты рассмотрят законопроект на мартовском пленарном заседании.

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