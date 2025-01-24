Прокурор Индустриального района Перми ушел с должности
Старший советник юстиции Роман Владимиров, руководивший прокуратурой Индустриального района города Перми с августа 2021 года, покидает должность. Как сообщает газета «Звезда», исполняющим обязанности прокурора назначен его заместитель Алексей Шишигин.
Фото: telegram-канал «Наш район - Индустриальный»
Господин Владимиров начал службу в органах прокуратуры с 2000 года. В разное время он был помощником прокурора Александровска, следователем, заместителем прокурора Краснокамска, прокурором Кудымкара.
До назначения в Индустриальный район Роман Владимиров четыре года возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Пермского края.