Прокурор Индустриального района Перми ушел с должности

Старший советник юстиции Роман Владимиров, руководивший прокуратурой Индустриального района города Перми с августа 2021 года, покидает должность. Как сообщает газета «Звезда», исполняющим обязанности прокурора назначен его заместитель Алексей Шишигин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Наш район - Индустриальный» Фото: telegram-канал «Наш район - Индустриальный»

Господин Владимиров начал службу в органах прокуратуры с 2000 года. В разное время он был помощником прокурора Александровска, следователем, заместителем прокурора Краснокамска, прокурором Кудымкара.

До назначения в Индустриальный район Роман Владимиров четыре года возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Пермского края.