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Прокурор Индустриального района Перми ушел с должности

Старший советник юстиции Роман Владимиров, руководивший прокуратурой Индустриального района города Перми с августа 2021 года, покидает должность. Как сообщает газета «Звезда», исполняющим обязанности прокурора назначен его заместитель Алексей Шишигин.

Фото: telegram-канал «Наш район - Индустриальный»

Фото: telegram-канал «Наш район - Индустриальный»

Господин Владимиров начал службу в органах прокуратуры с 2000 года. В разное время он был помощником прокурора Александровска, следователем, заместителем прокурора Краснокамска, прокурором Кудымкара.

До назначения в Индустриальный район Роман Владимиров четыре года возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Пермского края.

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